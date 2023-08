Prinz Haakon: Umbruch in Norwegen! Nun ist er an der Reihe

"Seine Majestät der König war heute Abend wegen einer Erkältung krankgeschrieben. Man hat ihm geraten, sich in den nächsten Tagen zu schonen. Leider wird der König nicht an dem für morgen geplanten Programm in Skaun teilnehmen können", teilt der Palast in Norwegen am Montagabend mit. Es ist keine überraschende Nachricht, dass König Harald mal wieder ausfällt. "Es ist sehr traurig für die jungen Leute, die den König treffen sollten, dass dieser Besuch erneut verschoben wurde", lässt der Generaldirektorin Jeanette Sørmoen-Børseth in einer öffentlichen Bekanntmachung mitteilen. "Wir wünschen Seiner Majestät eine schnelle Genesung und hoffen, dass wir den Besuch bald wieder aufnehmen können."

Doch wie lange kann das noch gut gehen? Schließlich ist in der Vergangenheit Sohn und Kronprinz Haakon immer wieder für den 86-jährige Monarch eingesprungen und hat seine Verpflichtungen übernommen. Vielleicht ist es nun an der Zeit, die Aufgaben an die nächste Generation zu übergeben...