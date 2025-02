Prinzessin Sofia: Erstes Foto von Baby Nr. 4!

Auf Instagram postet der offizielle Account von Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philipp ein Foto, welches ihre drei Söhne Prinz Alexander (8), Prinz Gabriel (7) und Prinz Julian (3) zeigen, die ihre kleine Schwester liebevoll in den Armen halten. "Es ist ein perfektes, kleines Quartett geworden. Großes und herzliches Dankeschön für all die netten Glückwünsche an unsere kleine Ines", schreibt die 40-Jährige zu dem Foto.