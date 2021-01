Prinzessin Sofia von Schweden: Großes Drama während der Schwangerschaft!

Anfang des Jahres begeisterte Prinzessin Sofia (36) die Schweden noch mit ihrem neuen Job als Hilfspflegekraft in einem Stockholmer Krankenhaus. Die Frau von Carl Philip (41) wollte nicht nur Reden schwingen, sondern in der Corona-Krise genau den Menschen helfen, die es am allernötigsten haben. Doch jetzt hat diese neue Berufung einen bitteren Beigeschmack...