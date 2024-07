Prinzessin Stephanie: Details über ihr Babyglück enthüllt! "Familie ist der stärkste Anker"

Schon beim ersten Mal sagte Stephanie: "Ich genieße all die Momente, die ich mit meinen Kindern und meiner Enkelin verbringe. Sie sind diejenigen, die mir meine Energie geben, den Treibstoff, Dinge zu tun." Und ihr Sohn kann nur bestätigen, was für eine wundervolle Großmutter sie ist. "Sie schenkt ihrem Enkelkind viel Liebe", sagt Louis. "Als Victoire geboren wurde, fragte uns meine Mutter oft: 'Wollt ihr ins Kino gehen? Ich kann auf das Baby aufpassen.'" Als sie das erste Mal die Kleine sah, "war es ein magischer Moment", so der glückliche Papa. Dieser magische Moment wird sich jetzt wiederholen – und Stephanie erneuten Auftrieb geben. Die Familie steht für sie an erster Stelle: "Ich sage immer, dass das der stärkste Anker ist, den man haben kann. Unser Vater hat uns früh beigebracht, zusammenzuhalten und einander zu unterstützen. Wir sind sehr eng zusammen."