Prinzessin Stephanie: Nach 18 Jahren! Traurige Liebesbilanz

An der Auswahl dürfte eine neue Beziehung nicht scheitern. Noch immer wird die Prinzessin umschwärmt. Auf eine neue Begleitung an ihrer Seite warten die Monegassen aber vergeblich. Das Volk hatte zu Stephanie schon immer ein besonderes Verhältnis – trotz Eskapaden. Vielleicht gerade, weil sie keine typische Prinzessin ist. "Sie geht in unserem Viertel einkaufen, trägt Jeans und Turnschuhe. Sie ist eine ganz normale Frau", sagt eine Nachbarin des Neubauviertels Fontvieille in Monte Carlo. Ihre Landsleute würden es Stephanie von ganzem Herzen gönnen, endlich den Richtigen zu finden. Da muss es doch endlich mal jemanden geben. Allein – die einstige "wilde Prinzessin" tut ihnen nicht den Gefallen. Das Thema scheint für sie abgehakt.