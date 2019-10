Prinzessin Victoria: Baby-Hammer! Diese Fotos sind eindeutig!

Huch, was versteckt sich denn da unter der Abendrobe von Prinzessin Victoria? Bei einem ihrer jüngsten Auftritte sorgte die bei den anwesenden Gästen für jede Menge Getuschel...

Unter Victorias Kleid wölbt sich ein kleines Bäuchlein

Das traditionelle "Schweden-Dinner", das König Carl Gustaf einmal im Jahr im Stadtschloss in Stockholm gibt, ist ein besonderer Termin. Dort ehrt der König Landsleute, die Außergewöhnliches für Schweden getan haben. Der Rahmen ist sehr, sehr festlich und so erschien auch Kronprinzessin Victoria an diesem Abend in einer traumhaften Robe. Ihr Kleid in glitzerndem Silber mit Transparenzen war um die Taille etwas enger geschnitten, und so sah man recht deutlich, wie sich unter der Robe ein kleines Bäuchlein wölbte...

Erwartet Prinzessin Victoria ein drittes Baby von Prinz Daniel?

Wird Prinzessin Victoria noch einmal Mutter? Ein drittes Kind, ein Geschwisterchen für Thronerbin Estelle und den kleinen Oscar. Der Hof schweigt noch zu den Fotos und dem Getuschel an diesem so grandiosen Abend. Kein Wunder: Schwangerschaften bei Hofe werden in der Regel recht spät bestätigt. Was aber sehr auffällig war: Kronprinzessin Victoria warf ihrem Ehemann Prinz Daniel immer wieder ganz spezielle Blicke zu, flüsterte ihm vertraut ins Ohr, strahlte stolz. Jeder weiß, wie überglücklich Victoria in dieser Bilderbuchehe ist, wie meisterhaft und vorbildlich sie den Spagat zwischen ihren royalen Pflichten und denen als Mutter meistert.

Schwedens Kronprinzessin ist in diesem Jahr 42 Jahre geworden. Für eine dritte Mutterschaft spät, aber keinesfalls zu spät. Die schwedische Illustrierte „Hänt“ schrieb schon vor Längerem: "Victoria und Daniel träumen von Baby Nummer drei." Manche Träume werden wahr: An diesem Abend beim Galadinner scheint es, als habe das glitzernde Kleid ein süßes Geheimnis verraten.

Ihr wollt euch selbst einen Eindruck von Victorias Bäuchlein verschaffen? Die Bilder des Galadinners seht ihr im VIDEO: