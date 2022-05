Prinzessin Victoria: Für Prinz Daniel hängt sie die Krone an den Nagel

An diesem Abend dann ging es nur um Daniel, die schwedische Thronfolgerin wurde zur einfachen Zuschauerin. Stolz blickte sie auf ihren Gatten. Als er von der Bühne kam und sich wieder zu ihr setzte, schaute er sie dankbar an. Am gleichen Abend noch gab sie ihm ein feierliches Versprechen: Wir beide sind eine Einheit, keiner ist wichtiger als der andere. Und das darf sich niemals ändern!

Und der zweite Teil ihres Versprechens hatte es dann noch mal in sich: Wenn Victoria eines Tages den Thron übernimmt, will sie Daniel zum König machen. Dass er nur, wie bisher üblich, den Titel "Prinzgemahl" bekommt, sei für sie keine Option. Victoria wird die erste Königin Schwedens seit über 300 Jahren sein, und der Mann an ihrer Seite soll auch ganz offiziell ihr gleichrangig sein. Daniel konnte kaum glauben, was seine Frau ihm da sagte. Aber in Victorias Herzen war er ja schon längst ein König!