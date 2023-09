Prinzessin Victoria: Große Angst - doch sie bleibt stark

Man kann es sich bildlich vorstellen: Wenn Kronprinzessin Victoria ihre Kinder morgens für die Schule startklar macht und das Haus verlässt, macht sich sofort dieses ungute Gefühl in der Magengegend breit. Steht da ein unbekanntes Auto vor der Tür? Wer ist dieser finster dreinblickende Mann an der Ecke? Natürlich ist die Verlockung groß, sich zu verschanzen. Aber wer will schon so leben?

Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson fordert die besorgten Schweden auf: "Zu euch allen möchte ich sagen, dass wir unser Leben wie gewohnt leben sollten." Und so reist das Königspaar auch jetzt im Rahmen des Jubiläums tapfer durchs Land. Mit dem Anblick von Scharfschützen auf Dächern müssen sie eben jetzt leben.

Besonders Victoria lässt sich nicht einschüchtern. Als Vorbild bietet sie dem Terror mutig die Stirn, ließ schöne Sommerbilder ihrer Kinder und Einschulungsfotos veröffentlichen, strahlt auf Terminen weiterhin wie die Sonne. Die Botschaft ist klar: Wir halten zusammen, glauben fest an das Gute. Königin Silvia hingegen nimmt das alles sehr mit. Sie wirkte in der letzten Zeit in sich gekehrt und sorgenvoll. Verständlich: Das große Jubiläumsfest steht kurz bevor. Der Palast ließ verlauten: "Die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen werden keinen Einfluss auf die geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten haben." Also: Augen zu und durch. Und gleichzeitig beten, dass nichts passiert …