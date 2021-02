Prinzessin Victoria: Hurra, das dritte Baby!

Dabei ist die nahende Krönung von Victoria gerade in letzter Zeit ein großes Thema. Am 30. April feiert König Carl Gustaf seinen 75. Geburtstag. Man spekuliert, dass der Monarch sich von den Amtsgeschäften zurückziehen will, um mehr Zeit mit seiner Ehefrau Silvia (77) verbringen zu können.

Doch bei so einer schönen Babynachricht sieht die Welt natürlich wieder anders aus. Da ist der Großpapa von Estelle und Oscar gern bereit, seiner Tochter auch weiterhin Zeit für die Familie zu schenken und ihr noch nicht die Pflichten als Königin aufzubürden.

Victoria und ihr Daniel sind vernarrt in Kinder. Unvergessen, wie aufgeregt die Prinzessin, laut "Neue Post", kurz vor Estelles Geburt war: "Ich weiß nicht so ganz, wie man sich darauf vorbereitet, Mutter zu sein. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man dem Kind Geborgenheit schenkt. Dafür müssen wir absolut alles tun."