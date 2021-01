Victoria von Schweden: Bittere Nachrichten von Tochter Estelle

Was für ein Schock am frühen Morgen! Als Kronprinzessin Victoria (43) und König Carl Gustaf (74) vor wenigen Tagen die schwedische Tageszeitung "Dagens Nyheter" aufschlugen, dürften sie sich an ihrem Kaffee verschluckt haben. In einer ganzseitigen Annonce übte die Aktivistin Jessica Schedvin heftige Kritik an der Monarchie.