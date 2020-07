Prinzessin Victoria: Jaa, der Palast bestätigt die süße News!

Wie nun durch "Svensk Damtidning" verkündet wurde, geht aus einem Blick in den Palast-Terminkalender hervor, dass an den Feierlichkeiten von Victorias Geburtstag auch ihr Bruder Prinz Carl Philip und dessen Ehefrau Prinzessin Sofia teilnehmen werden. Nicht nur für alle Royalisten eine echte Sensation! Auch Prinzessin Victoria wird sich über die Teilnahme der beiden an ihren Feierlichkeiten enorm freuen. Bleibt somit eigentlich nur abzuwarten, ob auch Madeleine mit von der Partie ist...