Prinzessin Victoria: Jubel-News! Im Frühling ist es so weit

Victorias Traum wird endlich wahr

Am 30. April feiert Carl Gustaf seinen 76. Geburtstag. Ein Alter, in dem die meisten Menschen längst ihre Rente genießen. In Hofkreisen ist man davon überzeugt, dass der König privat gern mehr Zeit mit Ehefrau Silvia verbringen würde, die am 23. Dezember ihren 78. Geburtstag feierte. Der Monarch hat ja nie einen Hehl aus seiner Amtsmüdigkeit gemacht. "Es ist anstrengend, immer die Führungsfigur für sein Land zu sein", meinte er bereits. Victoria aber meistert alles bravourös. "Ich werde mit Stolz das Amt in die Zukunft führen", sagte sie.

Und auch wenn Abdankung im Lande nicht vorgesehen ist: In Spanien hatte es der damalige König Juan Carlos auch für sich ausgeschlossen – bis er es 2014 doch tat. Carl Gustaf hat in Victoria eine würdige Nachfolgerin: Von Kindesbeinen an wurde sie auf ihre royalen Pflichten vorbereitet. Sie ist fleißig, herzlich und charmant. Bei einer aktuellen Umfrage war sie das mit Abstand beliebteste Mitglied des Königshauses. Bisher hat sie sich mit großer Liebe ihrer Tochter Estelle und Söhnchen Oscar gewidmet. Sobald sie Königin ist, wird sich Ehemann Daniel mehr um die Kleinen kümmern.

Nun steht für die Organisatoren eine wahre Mammutaufgabe an: Programm und Festfolge müssen geplant, Termine koordiniert, Einladungen verschickt werden – bis Victoria am Krönungstag alle mit ihrem Strahlen verzaubert!

