Prinzessin Victoria: Traurige Neuigkeiten! Jetzt bricht sie ihr Schweigen!

Auch am schwedischen Königshaus gingen die vergangen Monate nicht spurlos vorüber! So musste Prinzessin Victoria nicht nur um ihren Ehemann Prinz Daniel bangen, da er unter gesundheitlichen Problemen leidet, sie musste ebenfalls all ihre royalen Verpflichtungen vorerst auf Eis legen und all ihre Termine absagen. Für die Prinzessin alles andere als leicht! Schließlich ist sie dafür bekannt, wie sehr sie die Nähe zu ihrem Volk liebt! Wie sehr dieser Zustand Victoria jedoch wirklich zusetzte, verrät sie nun in einer ehrlichen Beichte...