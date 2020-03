Prinzessin Victoria: Traurige Trennung! Der Palast macht es offiziell!

Oh je! Der Palast bestätigt nun die traurige Trennung bei Prinzessin Victoria.

Prinzessin Victoria in Sorge

Aktuell überschlagen sich die Ereignisse! Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass der schwedische Königshof seine öffentlichen Termine bis auf ein Minimum runterfährt, um zu verhindern, dass die Corona-Krise auch die erreicht. Nicht nur für das schwedische Volk eine ungewohnte Situation, auch für die Royals eine große Herausforderung. Schließlich zeigt sich das schwedische Königshaus stets volksnah und ist tief mit seinen Bürgern verbunden. Doch jetzt die nächste Schock- ...

Palast gibt Trennung bekannt

Wie nun durch den Palast verkündet wurde, sollen Prinzessin Victoria und König Carl Gustaf in Zukunft alle Termine, die noch stattfinden, getrennt voneinander absolvieren. So soll eine Ansteckung zwischen der Prinzessin und ihrem Vater vermieden werden. Für Victoria soll diese Regelung in den nächsten Wochen in Kraft treten, da vorerst die übrigen Termine von Prinzessin Victoria, laut "Dana Press", bis auf weiteres gestrichen wurden. Wie lange sich Victoria und Carl Gustaf an diese Regelung halten müssen, ist noch nicht bekannt.

