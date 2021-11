Prinzessin Victoria & Prinz Daniel: Aus und vorbei! Sie hat bereits ihren Ring abgelegt

Vor allem Daniel wirkte zuletzt bei gemeinsamen Auftritten schwerst genervt. Da half es auch nichts, dass Victoria sich beim Staatsbesuch in Italien redlich Mühe gab, ihrem mürrischen Gatten ein paar liebevolle Gesten abzuringen. Immer wieder ging sie auf Tuchfühlung, strich ihm zärtlich über den Rücken, berührte im Gespräch seinen Arm oder hakte sich lächelnd bei ihm unter. Doch mindestens ebenso hartnäckig zeigte Daniel ihr die kalte Schulter, blockte jeden Annäherungsversuch miesepetrig ab und verschränkte sogar demonstrativ die Arme, um seine Frau auf Abstand zu halten.

Ganz offensichtlich herrschte so dicke Luft zwischen den Partnern, dass Victoria mit ihren tapferen Gesichtswahrungs-Versuchen auf Granit biss. Jedenfalls hat Daniel bei offiziellen Anlässen noch nie so eine fast schon trotzige Null-Bock-Haltung an den Tag gelegt wie in Bella Italia. Anscheinend war dem ehemaligen Fitnesstrainer völlig egal, welchen Eindruck seine angefressene Trauermiene macht – und in welch peinliche Situation er seine Ehefrau dadurch bringt...