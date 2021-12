Prinzessin Victoria & Prinz Daniel : Baby-Jubel! Ihr großer Wunsch wird endlich wahr

Wird Victorias Wunsch endlich wahr?

Bei ihrem Paris-Besuch vergangene Woche hüllte sich die sonst modisch sehr figurbetonte Victoria in weite Kleidung und faltete auffällig oft die Hände schützend vor ihrem Bauch. Sind es nur "Corona-Pfunde", die die zweifache Mama da zu kaschieren versuchte? Victoria und Daniel würden davon träumen, noch ein Kind zu bekommen, berichtete das Magazin "Hänt".

Und als ob sie die letzten Zweifel daran aus dem Weg räumen wollte, kündigte Prinzessin Madeleine überraschend ihren Besuch in Schweden an. Ungewöhnlich! Wenn Victorias Schwester extra aus den USA kommt, kann das nur bedeuten, dass es etwas Besonderes zu feiern gibt. Etwa die Bekanntgabe der Schwangerschaft? Bei diesem freudigen Ereignis möchte die ganze Familie dabei sein. Denn jetzt braucht Victoria mehr Unterstützung denn je. Ihr Papa, König Carl Gustaf machte bereits deutlich, dass er seiner ältesten Tochter zuliebe vorerst nicht in den Ruhestand gehen werde. "Ich hoffe, sie kann so lange wie möglich nur Mutter sein und sich um ihre Familie kümmern." Na, dann kann das Baby ja kommen.

Dramatische Entwicklung! Victoria kann ihrem Daniel nicht mehr helfen: