Herzogin Meghan: Jetzt deckt ihr Vater ihre dreisten Lügen auf!

Diese Aussagen gingen ihrem Vater wohl ordentlich gegen den Strich, denn er äußerte sich nun gegenüber der britischen Zeitung „The Sun“ über die angeblichen Lügen seiner berühmten Tochter. Er behauptet: "Sie musste sich in ihrem Leben noch nie um so etwas Sorgen machen". Weiter schildet er: "Wir aßen in den feinsten Restaurants der Stadt! Natürlich gingen wir auch dorthin [zu "Sizzler"], eben weil es praktisch war. Aber wir mussten nie unser Geld umdrehen und es gab nie nur diese Salatbar. Meghan hatte auch immer ein Hauptgericht dazu.“ Oh Oh, damit entlarvte er die Lügen seiner Tochter vor der ganzen Welt. Da er als Emmy-nominierter Lichttechniker in Hollywood sicherlich für ein gewisses Grundeinkommen der Familie sorgte, fällt es nicht schwer zu entscheiden, wer von beiden hier wirklich die Wahrheit sagt. Schade Meghan, so leicht lässt sich dann doch kein Mitleid erschleichen...

