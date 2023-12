Prinzessin Victoria & Prinz Daniel: Familienbotschaft sorgt für Aufsehen!

Es war wieder einmal so weit! Auf dem "YouTube"-Kanal des schwedischen Königshauses haben die Royals des skandinavischen Landes ihren Fans exklusive Einblicke in ihr privates Leben gewährt. Kurz vor Weihnachten zeigen sich Kronprinzessin Victoria samt Ehemann und Kindern in einem Video, wie sie das Schloss in Stockholm festlich schmücken. Und dazu werden die Royals sogar kreativ und greifen zur Bastelschere!

Mit Heißklebepistole und Schwere bewaffnet, basteln Oscar und Estelle gemeinsam mit ihren Eltern Kränze aus getrockneten Orangenscheiben und Nelken und schmücken den Weihnachtsbaum im heimischen Palast.