Prinzessin Victoria & Prinz Daniel: Hurra, es wird ein kleines Mädchen!

Victorias Wunsch geht in Erfüllung

Kurz darauf drang die süße Nachricht nach außen: "Kronprinsessans största önskan går i uppfyllelse." Das heißt auf Deutsch: "Der größte Wunsch der Kronprinzessin geht in Erfüllung." Es dauerte nicht lange und man wusste, was damit gemeint ist: Bald wird auf Schloss Haga in Stockholm wieder ein Babystimmchen zu hören sein. Jetzt jubelt das ganze Land über das zauberhafte Weihnachtswunder. Und niemand Geringeres als Victorias Tochter Estelle soll verraten haben, was es wird: Hurra, ein Mädchen!

Seither sieht man Victoria ihr neues großes Glück jeden Tag mehr an: Ob bei einem Termin in der Königlich Technischen Hochschule oder bei einem glanzvollen Gala-Abend – Victoria strahlt so schön, wie es nur Frauen in der Schwangerschaft tun. Einmal trug sie einen engen, blauen Hosenanzug, das andere Mal ein offizielles, nachtblaues Kleid mit Orden. Und immer wieder hörte man das Getuschel: "Guck mal, da wölbt sich doch schon ein Baby-Bäuchlein!"

Wie schön! Ein Geschwisterchen für Estelle und Prinz Oscar! Nun kann es die große Schwester kaum erwarten, bis die kleine Spielkameradin da ist. Da freut sich auch der stolze Papa, Prinz Daniel, und mit ihm die royalen Großeltern König Carl Gustaf und Königin Silvia. Und in ihrer Begeisterung soll ausgerechnet Estelle ausgeplaudert haben, dass das Baby eine kleine Prinzessin wird. Wie das?