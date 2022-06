Prinzessin Victoria & Prinz Daniel nach Scheidungsgerüchten: Jetzt ist die Katze aus dem Sack

Sie hat den Top-Job und er ist die Person im Hintergrund. In Sachen Erziehung ziehen beide jedoch an einem Strang: Keine Sonderstellung, keine Extrawürste, nur ein bisschen Hilfe: Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel mögen royale Titel tragen, sie sind aber vor allem in erster Linie Eltern. Und Estelle und Oscar erleben eine ganz normale schwedische Kindheit. "Sie sollen keine Angst davor haben, etwas auszuprobieren, das dann vielleicht nicht so verläuft, wie sie es sich vorstellen", erklärte Daniel im Interview. "Es ist wichtig, dass sie sich frei und geliebt fühlen." Außerdem versucht er, seinen Kindern zu vermitteln, dass man über fast alle Fehler lachen kann.

Eine unbeschwerte Kindheit hatte Victoria selbst nicht. Sie war schüchtern und litt an einer Schreibschwäche. Deshalb zog sie sich oft in ihr Schneckenhaus zurück. Ihre Kinder sollen heute ohne Ängste aufwachsen und ihre Kreativität frei ausleben können. Auch wenn das dazu führt, dass die quirlige Estelle gern zu Malstiften greift und die Wände im Schloss "verschönert". Böse kann sie ihrer Tochter nicht sein: "Bei uns geht es manchmal zu wie in der Villa Kunterbunt." Und ergänzt: "Pippi Langstrumpf war meine Heldin."