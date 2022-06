Prinzessin Victoria & Prinz Daniel: Paukenschlag! Baby Nummer 3 ist unterwegs

Was war das bloß für eine Aufregung! Neider überschütteten das Paar mit bösen Gerüchten über den Zustand seiner Ehe. Victoria und Daniel sahen sich sogar gezwungen, ein Statement zu veröffentlichen. "Zum Schutz unserer Familie möchten wir ein für alle Mal klarstellen, dass die Gerüchte, die sich gerade verbreiten, völlig unbegründet sind."

Wie unbegründet, zeigt sich jetzt! Beim Besuch im beschaulichen Küstenort Norrtälje an lässlich des 400. Jubiläums der Stadt konnte jeder Victorias neues Glück sehen. Und es scheint jeden Tag zu wachsen ... Nur einen Wermutstropfen gab es: Daniel war nicht dabei. "Der Prinz ist erkältet", erklärte das Königshaus. Doch da fing die Gerüchteküche sofort wieder an zu brodeln. Aber Victoria und Daniel lassen sich jetzt nicht mehr beirren. Sie wissen, wie sehr sie sich lieben – und dass sie voller Hoffnung in die gemeinsame Zukunft blicken können.