Prinzessin Victoria & Prinz Daniel: Süßes Statement aus dem Palast! Jetzt ist es raus

Es ist wohl der größte Albtraum eines jeden Kindes: Mama und Papa haben sich nicht mehr lieb. Und irgendwie deutete bei Victoria und Daniel in letzter Zeit auch vieles auf eine Ehe-Krise hin. Sonst zeigten sich die beiden bei öffentlichen Auftritten stets gut gelaunt und verliebt. Doch in den vergangenen Monaten war davon wenig zu spüren! Daniel wirkte genervt von seiner Frau, verweigerte eiskalt Zärtlichkeiten, ging auf Abstand. Kein Wunder, dass die Gerüchteküche in Schweden brodelte! Angeblich leide der Prinz unter schweren Stimmungsschwankungen, die die Ehe vergiften. Scheidung sei ein Thema.

