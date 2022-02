Königin Máxima & Willem-Alexander: Bittere Nachricht nach 20 Jahren Ehe!

Máxima blutete das Herz

Jeder Niederländer weiß, worauf da angespielt wird, denn bevor die Argentinierin und der niederländische Thronfolger ihr Happy End fanden, kam es zu einem Drama, das die ganze Nation bewegte. Grund der Aufregung war Máximas Herkunft. Ihr Vater Jorge Zorreguieta diente in den späten 70er-Jahren erst als Staatssekretär und dann als Landwirtschaftsminister in der berüchtigten Militärdiktatur von General Jorge Videla, der schwere Menschenrechtsverletzungen und tausendfacher Mord vorgeworfen wurden. Gutachten beweisen, dass Zorreguieta von den Taten gewusst haben musste. Ob eine Frau aus derart belasteter Familie tatsächlich die Richtige für einen künftigen König war, darüber entbrannte in den Niederlanden eine hitzige Diskussion, die auch das Parlament beschäftigte. Denn ohne Billigung der niederländischen Regierung durfte Willem-Alexander seine große Liebe nicht heiraten. Dass er es dennoch tun würde, auch auf die Gefahr hin, die Thronfolge zu verspielen, daran ließ der Kronprinz jedoch von vornherein keinen Zweifel. Die Folge war ein Balance-Akt der Diplomatie, Ministerpräsident Wim Kok persönlich bemühte sich intensiv um einen Kompromiss, konnte Máximas Vater schließlich dazu bewegen, die Terrorherrschaft der Militärjunta öffentlich zu verurteilen, außerdem kündigte Zorreguieta an, er werde aus Rücksicht auf die Gefühle der Niederländer der Hochzeit seiner Tochter fernbleiben. Máxima blutete das Herz, ihren großen Tag ohne ihre Eltern verbringen zu müssen. Als während der Feier in der Nieuwe Kerk ein argentinischer Tango gespielt wurde, brach sie in Tränen aus.