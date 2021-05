Prinzessin Victoria von Schweden: Es werden Zwillinge!

Und genau in dieser Zeit, als Victoria den zwanghaften Wunsch endlich losließ, machte Mutter Natur ihr das größte Geschenk. Als der Hofarzt dann sogar Zwillinge diagnostizierte, konnte sie ihr Glück kaum fassen. Darauf hatte sie schon nicht mehr zu hoffen gewagt ...

Natürlich kamen nach der ersten überschwänglichen Freude auch leise Zweifel. Bin ich nicht doch schon zu alt für Babys? Wie soll es werden, wenn ich erst einmal Königin bin und meine Kinder noch klein sind? Ehemann Daniel spürte die Unsicherheit seiner Frau – und konnte sie beru igen. Er erinnerte sie an all das, was sie in ihrem Leben schon geschafft hatte. So schaffte sie es, die Liebe ihres Lebens nicht nur zu finden, sondern auch heiraten zu dürfen. Der König sträubte sich vor 20 Jahren nämlich noch gegen ihren Auserwählten Daniel. Genauso hat sie es geschafft, ihre Magersucht zu überwinden. Und sie schafft es jeden Tag aufs Neue, eine wundervolle Mama zu sein. All das, weil sie eine starke Frau mit einem großen Herzen ist.

Und so wird sie es auch schaffen, für zwei weitere Kinder da zu sein. Victoria erinnert sich wieder an das, was sie bei der Verlobung vor zwölf Jahren sagte: "Mit Daniel an meiner Seite fühle ich mich sicher." Dieses Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit ist ihr bis heute geblieben. Mit diesem Gefühl geht das Kronprinzenpaar nun auch an diese neue Lebensaufgabe heran. Gleich zwei kleine Wunder! Und bestimmt werden sie genauso süß und lebensfroh wie die großen Geschwister. "Oscar ist recht ruhig, er beobachtet alles sehr genau. Er ist ein wenig schüchtern, aber nicht ängstlich", erklärt Victoria. Und Estelle? "Sie ist voller Leben, gesellig, hat Humor und liebt Menschen." Wie werden wohl die Zwillinge sein?

Über die neuen Enkelkinder freuen sich Königin Silvia (77) und auch Carl Gustaf. Trotz allem. Ja, die Thronübergabe muss warten. Deswegen hatte Victoria auch ein wenig Zweifel, wie ihre Eltern wohl auf die Nachricht reagieren würden. Nun, Silvia fiel ihrer Tochter sofort in die Arme. Und Carl-Gustaf sagte, seine Tochter solle dankbar sein, denn: "Det är ett under!" Ja, das ist in der Tat ein Wunder. Das schönste der Welt.

Als sie nicht mehr zu hoffen wagte... Jetzt muss die Krone warten