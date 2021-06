Prinzessin Victoria: Zwillinge! Ihr Herzenswunsch wird endlich wahr

Sie schwingt fröhlich Fähnchen, singt aus voller Inbrunst Volkslieder und präsentiert sich in einer wunderschönen Tracht: Kronprinzessin Victoria (43) ist mal wieder eine Augenweide am schwedischen Nationalfeiertag. Doch noch mehr lässt eine zärtliche Geste ihre Landsleute jubeln: Victoria hält sich mit Daniel (47) liebevoll an den Händen. Das Paar tauscht tiefe Blicke aus. Ist da etwa wieder etwas im Busch …?