Programm-Schock im ZDF: Traditionsformat wird eingestellt

Jaenicke, der 1984 seinen Durchbruch mit dem Film „Abwärts“ feierte, blickt auf eine lange Karriere vor der Kamera zurück. Neben zahlreichen Rollen im deutschen Fernsehen trat er auch international auf, etwa im Kultfilm „Knockin’ on Heaven’s Door“. Parallel profilierte er sich als Autor, Sprecher und vor allem als Umweltaktivist – eine Facette, die in der ZDF-Reihe über 15 Jahre hinweg besonders sichtbar wurde.