Helene Fischer fällt aus: Jetzt äußert sich das ZDF zum Ersatz
Helene Fischer legt eine Pause ein und das ZDF muss Weihnachten ohne ihren Quotenhit planen. Nun gibt es erste Infos zum Ersatz.
In der Vorweihnachtszeit müssen wir auf Helene Fischer verzichten.
© IMAGO / Christian Schroedter
Erst vor Kurzem verkündete Helene Fischer (41) auf Instagram die Geburt ihrer zweiten Tochter mit Partner Thomas Seitel (40). Dazu erklärte sie, sich in diesem Jahr bewusst aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, um die Zeit mit ihrer Familie zu genießen. Für die Zuschauer bedeutet das: Am 25. Dezember wird es keine neue Ausgabe der "Helene Fischer Show" geben.
Gerade für treue Fans ist das eine große Enttäuschung. Schließlich gehört die festliche TV-Gala seit vielen Jahren zum Weihnachtsabend wie der Tannenbaum. Stars wie Florian Silbereisen (44), Ayliva (27), Hape Kerkeling (60) oder Reinhard Mey (82) sorgten in der Vergangenheit für emotionale Auftritte, große Musikmomente und Millionenpublikum.
ZDF zeigt Verständnis – und plant Ersatz
Für das ZDF ist der Ausfall ein schmerzlicher Verlust, schließlich zählt die Show zu den größten Quotenhits des Jahres. Dennoch stellt der Sender klar: Die Entscheidung von Helene Fischer wird voll unterstützt. "Wir freuen uns mit Helene Fischer und ihrer Familie und gratulieren zum Nachwuchs", heißt es in einem offiziellen Statement.
Und was erwartet die Zuschauer nun an Weihnachten? Ganz sicher ist bislang nichts. "Das ZDF befindet sich bereits in der Planung für das Ersatzprogramm am ersten Weihnachtsabend, wir kommunizieren zu gegebener Zeit", teilte der Sender mit.
Wer könnte in die Lücke springen?
Noch wird hinter den Kulissen beraten, doch einige Namen drängen sich auf. Giovanni Zarrella (47) moderiert 2025 erstmals das Traditionsformat "Die schönsten Weihnachts-Hits" – eine festliche Alternative, die sich gut in den Abend einfügen könnte. Auch Beatrice Egli (37) oder Florian Silbereisen wären denkbare Optionen. Ob es jedoch bei bekannten Namen bleibt oder ganz neue Gesichter das Publikum überraschen, ist offen.
Nicht das erste Mal ohne Fischer
Dass es an Weihnachten keine "Helene Fischer Show" gibt, ist nicht ganz neu: Schon zwischen 2020 und 2022 mussten die Zuschauer wegen der Corona-Pandemie auf die große TV-Gala verzichten. 2025 fällt die Sendung jedoch erstmals aus rein privaten Gründen weg.