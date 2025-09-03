Helene Fischer fällt aus: Jetzt äußert sich das ZDF zum Ersatz

Erst vor Kurzem verkündete Helene Fischer (41) auf Instagram die Geburt ihrer zweiten Tochter mit Partner Thomas Seitel (40). Dazu erklärte sie, sich in diesem Jahr bewusst aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, um die Zeit mit ihrer Familie zu genießen. Für die Zuschauer bedeutet das: Am 25. Dezember wird es keine neue Ausgabe der "Helene Fischer Show" geben.