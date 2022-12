"Promi Big Brother": Das gab's noch nie! Jeremy Fragrance kehrt zurück ins Haus

So soll der 33-Jährige für die Bewohner der Garage im Penny-Markt einkaufen gehen! Somit wird er auch das erste Mal diesen Bereich sehen, verkündet der Sender. Zu sehen gibt es die Jeremy Fragrances Einkauf heute live ab 22:15 Uhr in SAT.1. Wer immer noch nicht genug vom Parfüm-Experten hat, kann morgen um 20:15 die Reportage "Jeremy Fragrance - Number One: Von 'Promi Big Brother' zurück in die Welt" ebenfalls auf SAT.1. sehen!

Seht im Video alle Gewinner von "Promi Big Brother" im Überblick!