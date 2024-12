Promi Büßen Gewinner 2024 - Wer die Show gewonnen hat!

Die Stimmenvergabe im Finale war an Dramatik kaum zu überbieten. Anita Latifi schenkte Sam ihre Stimme mit den Worten: „Du hast dich positiv entwickelt. Du hast dein Herz am richtigen Fleck.“ Jörg Hansen lobte zwar beide Kandidaten, entschied sich jedoch für Bobby. Elsa Latifaj, die Bobby als „Schauspieler“ bezeichnete, gab ihre Stimme an Sam mit den Worten: „Sam hat sich geändert, er ist mittlerweile zum besten Freund geworden für mich.“Damit stand es 2:1 für Sam, doch Nico Legat glich aus, indem er Bobby wählte. Die Entscheidung lag somit bei Vanessa Mariposa, einer engen Freundin von Sam. Sie machte es kurz und knapp: Ihre Stimme ging an Sam Dylan, der damit zum Sieger von „Das große Promi-Büßen“ gekürt wurde.