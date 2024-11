"Sommerhaus der Stars": Gewinner Sam & Rafi – ihr falsches Spiel ist aufgeflogen!

Mit diesem "Sommerhaus"-Sieg hätte wohl niemand gerechnet! Im spannenden Finale setzten sich Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) gegen die Konkurrenz durch. "Das kann kein Drehbuch in Hollywood besser schreiben. Die Loser, die nie was gewonnen haben, gewinnen am Ende doch die Show", schwärmt Sam. Doch die Begeisterung bei den Kollegen hält sich in Grenzen ...