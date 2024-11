"Promi-Büßen": Keine Einsicht – Christina sorgt für Fassungslosigkeit!

Schon als Christina sich hinsetzt, wirkt sie sichtlich nervös. "Ich bin gespannt", gesteht sie gegenüber Olivia Jones. Die zögert nicht lang, und konfrontiert die Kandidatin prompt mit dem ersten Skandal. So hat Christina auf Instagram die Aktivistin und ehemalige Teilnehmerin von "Austria's Next Topmodel" Josephine Jochmann, auch bekannt als Josimelonie (30), transphob beleidigt und Anspielungen auf ihre Geschlechtsumwandlung gemacht. Olivia Jones erklärt ihr: "Christina, um das einmal ganz klar hier zu sagen: Du setzt hier ihre Geschlechtsangleichung in einen negativen Kontext. Das ist transfeindlich." Christina, baldige Teilnehmerin der zweiten Staffel von "The 50", hat dem jedoch wenig entgegenzusetzen. Sie wollte ihr einfach "'nen fetten Spruch drücken", das sei einfach ihre Art.