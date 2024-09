An der Anzahl der Teilnehmer*innen hat sich auch in Staffel 2 nichts geändert – sonst müsste man die Show schließlich umbenennen –, aber gleich bleibt bei "The 50" dennoch nicht alles. Einerseits erwarten uns 16 neue Episoden und damit zwei mehr als noch in Staffel 1. Zudem geben sich nicht 50 neue Realitystars die Ehre, stattdessen erwartet uns ein Mix aus Neulingen und All-Stars aus der ersten Staffel. So darf Paco Herb als Sieger von Staffel 1 seinen Titel in Staffel 2 verteidigen.