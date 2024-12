Promi-Büßen: Vanessa Mariposa packt aus! So heftig war es wirklich mit Thorsten Legat

Bei Thorstens Runde der Schande kamen einige heftige Enthüllungen ans Licht. So haute er in der Vergangenheit immer wieder frauenfreundliche Sprüche raus und distanzierte sich von seinem Sohn Nico (26), nachdem er sich im TV danebenbenahm. Als Olivia Jones (55) den Ex-Kicker zur Rede stellte, kullerten bei beiden dicke Tränen. "Das war eine Ausnahmesituation", erinnert sich Vanessa im Interview mit InTouch Online. "Man hat nicht alles gesehen, wie es in Wirklichkeit war. Da waren so viele Themen, die uns sehr belastet haben. Das ist die härteste Show überhaupt."