Thorsten Legat: "Alles ist falsch an ihm!" Jörg Hansen rechnet knallhart ab

In der letzten Folge wurde Jörg als Erster von seinen Mikandidaten - allen voran Thorsten - rausgewählt. "Ich bin eigentlich ein guter Verlierer. Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, als Erster zu gehen. Ich fand nur die Art und Weise unmöglich. Ich war mit Thorsten sehr gut gewesen. Er hat mich als Gefahr gesehen und hat mir das Messer in den Rücken gestochen", erzählt er InTouch Online bei den "Reality Awards" in Köln. "Da habe ich erstmal realisiert, was das eigentlich für ein Schauspieler ist. Als wir angekommen sind, war Thorstens erster Blick erstmal: Wo sind die Kameras? Es war alles falsch an ihm!"