Promi-Büßen: Jörg Hansen behandelte Frau wie "willenlose Sexpuppe"! So steht es heute um die Ehe

Doch nach dem Sex-Dreh fing das Drama erst richtig an. Als Desiree nach einer der vielen Trennungen nicht wieder zu ihrem Mann zurückkehrte und stattdessen Eric Sindermann (36) datete, rastete Jörg aus. Desiree wollte sich das Gesicht ihres neuen Partners tätowieren lassen. Doch die Rechnung hatte sie ohne ihren Ex gemacht. Jörg veränderte die Vorlage, so dass sein Gesicht kaum noch zu erkennen war. "Olivia findet daraufhin harte Worte: "Wie sehr kann man jemanden hassen, dass man etwas so Grausames plant? Ein Tattoo bleibt für immer." Auch Jörg gibt zu: "Ich habe Desiree leiden lassen - nicht nur wegen der Beziehung, sondern auch für Promo. Dafür schäme ich mich zutiefst." Denn für die Aktion wurde Jörg damals sogar bezahlt. "Ich schäme mich so sehr. Ich habe mich bezahlen lassen, um meiner eigenen Frau zu schaden. Ich weiß nicht, wie ich das jemals wiedergutmachen kann."