"Prominent getrennt": Ariel eskaliert komplett – So wurde sie berühmt!

Kurz nach der Geburt ihrer Tochter Ileyna Amani am 10. April 2024 trennte sich das Paar. Seitdem gibt es regelmäßig Zoff, der auch bei Instagram ausgetragen wird. Aktuell ist Ariel wohl Single, denn sie ist in diesem Jahr auch noch bei der vierten Staffel von "Are You The One – Realitystars in Love" dabei. Ob sie da ihr perfektes Match finden wird?