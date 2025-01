"Prominent getrennt": Noch vor Ausstrahlung! Marco Cerullo gibt Details über Ex Christina Grass bekannt

Rückblick: Christina und Marco lernten sich vor rund fünf Jahren bei "Bachelor in Paradise" kennen und lieben. Viele glaubten nicht an die Beziehung des Paares, doch lange Zeit gingen die beiden gemeinsam durch Leben, kauften sich zusammen sogar ein Haus. Nach einer kurzzeitigen Trennung war dann aber im Mai 2024 alles aus. "Ich möchte jetzt nicht so ins Detail gehen, aber am Ende der Beziehung hat es einfach nicht mehr für die nächsten Schritte gereicht", erklärte der Ex-Dschungelcamper kurz nach dem Aus bei Instagram.