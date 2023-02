"Prominent getrennt": Der Trailer zeigt, wie heftig die zweite Staffel wird

Oh je, das kann ja was werden! Am 22. Februar startet die zweite Staffel von "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" auf RTL+ und der erste Trailer verspricht bereits: Es werden die Fetzen fliegen! Das Konzept der RTL-Show ist sowieso schon darauf ausgelegt, dass es unter den Kandidaten kracht: In dem Format treten nämlich - wie der Name bereits verrät - getrennte Promi-Paare als Team gegeneinander an, um den Gewinn von bis zu 100.000 Euro mit nach Hause zu nehmen.

Doch mit diesem Ausmaß hat wohl niemand gerechnet!