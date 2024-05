"Prominent getrennt": "Langweilig und unerträglich"! Seinetwegen schalten Fans ab

Die dritte Staffel von "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" ist in vollem Gange. Wieder einmal stellen sich acht prominente Ex-Paare der Herausforderung, gemeinsam mit ihrem/ihrer Ex in einer Villa in Südafrika um den Sieg und ein Preisgeld von 100.000 Euro zu kämpfen. Inzwischen mussten bereits einige Ex-Pärchen die Villa verlassen, doch wenn es nach den Zuschauer:innen ginge, hätte lieber ein bestimmter Kandidat seine Koffer packen sollen ...