"Prominent getrennt": Laura teilt gegen Jonny aus!

Mein Angebot mit Mallow ist ab jetzt hinfällig! 2x hab ich dir das Angebot gemacht, du ignorierst es und kümmerst dich nicht drum. Der Hund weint nicht mehr und deshalb ist es das Beste, wenn du ihn auch nicht mehr siehst und verwirrst. Denn es scheint dir ja eh egal zu sein. Noch dazu sind all deine Sachen noch da. Da wird sich auch nicht drum gekümmert und meine Gutmütigkeit ausgenutzt, ohne ein Wort zu sagen."