"Prominent getrennt": Laura teilt gegen Jonny aus!
Laura und Jonny streiten bei "Prominent getrennt" öffentlich um Hund Mallow. Nun legt die Influencerin ihre Chats offen!
Laura Peuker nimmt aktuell mit ihrem Ex Jonny Jaspers bei "Prominent getrennt" teil.
© RTL
Kaum ein Reality-Format war zuletzt so emotional geladen wie "Prominent getrennt". Mittendrin: das Ex-Paar Jonny Jaspers und Laura Peuker. Im Mittelpunkt ihres Streits steht nicht nur die gescheiterte Liebe, sondern vor allem der gemeinsame Hund Mallow. Jonny beschuldigt Laura öffentlich, sie hätte ihm nach der Trennung verboten, den Hund zu sehen. Doch Laura hält jetzt dagegen und spricht auf Instagram Klartext – mit Chatbeweisen, die eine ganz andere Geschichte erzählen!
So lief es wirklich: Lauras Angebot direkt nach der Trennung
Die Trennung von Jonny und Laura wurde im August 2024 offiziell. Schon kurz darauf, am 6. August, meldete sich Laura bei ihrem Ex. Ihr Anliegen: ein Treffen, um über den Hund zu sprechen: "Hey, hast du morgen Abend Zeit? Würde dann gerne reden, falls es bei dir passt. Mallow ist jeden Tag am Weinen, wäre wichtig, dass er dich vielleicht mal ein paar Stunden sieht."
Jonny lässt diesen Text unbeantwortet, wie die Chatverläufe zeigen, doch auch in einer weiteren Nachricht zeigt Laura sich offen:
"Wie gesagt, wenn du den Hund sehen möchtest und dir was dafür überlegt hast, dann kannst du mir das gerne mitteilen. Da finden wir definitiv eine Lösung!"
Jonny schweigt – Laura zieht Konsequenzen
Doch was kam von Jonny? Über eine Woche lang: nichts – so zumindest legen es die Chatnachrichten nah. Keine Reaktion, kein Gegenvorschlag, kein Interesse sind zu sehen. Das bringt Laura schließlich am 14. August auf die Palme. Sie schreibt: "So, bei mir ist jetzt Schluss mit Freundlichkeit, die nicht geschätzt wird. Menschlich gesehen das Ekelhafteste, was ich je von einem Menschen erlebt habe. Gerade, wenn so viel 'Liebe' im Spiel war!
Mein Angebot mit Mallow ist ab jetzt hinfällig! 2x hab ich dir das Angebot gemacht, du ignorierst es und kümmerst dich nicht drum. Der Hund weint nicht mehr und deshalb ist es das Beste, wenn du ihn auch nicht mehr siehst und verwirrst. Denn es scheint dir ja eh egal zu sein. Noch dazu sind all deine Sachen noch da. Da wird sich auch nicht drum gekümmert und meine Gutmütigkeit ausgenutzt, ohne ein Wort zu sagen."
Jonny versucht sich zu erklären, doch die Kommunikation zu diesem Thema ist für Laura eindeutig beendet: "Ich diskutiere jetzt nicht. Der Hund ist tabu! Das ist Fakt. Denn das tut ihm nicht gut und du hattest nicht mal die Zeit zu antworten und dir was zu überlegen."
Bisher gibt es kein öffentliches Statement von Jonny zu diesen Vorwürfen. Ob er dieses noch veröffentlichen wird? Das bleibt abzuwarten.
Instagram / @laura_pkr