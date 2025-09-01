"Promis unter Palmen" 2026: Diese 12 Promis sind dabei!

Die letzten Staffeln der Show sorgten regelmäßig für Schlagzeilen. Bereits die erste Ausgabe von "Promis unter Palmen" war von öffentlicher Kritik begleitet, insbesondere wegen Mobbing-Vorwürfen. Auch danach kam es zu weiteren Skandalen: 2021 wurde eine Folge wegen homophober Äußerungen eines Kandidaten nach der Ausstrahlung entfernt, weitere Episoden wurden kurzfristig geschnitten.