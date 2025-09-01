"Promis unter Palmen" 2026: Diese 12 Promis sind dabei!
Wer schnappt sich im Frühjahr die goldene Kokosnuss? Unklar, doch diese 12 Promis versuchen ihr Glück!
Wer ist 2026 bei „Promis unter Palmen“ dabei?
Die Reality-Show "Promis unter Palmen" geht Anfang 2026 in eine neue Runde. Vor wenigen Minuten verkündete SAT. 1, welche Promis um die goldene Kokosnuss kämpfen werden!
Worum geht es bei "Promis unter Palmen"?
Zwölf prominente Teilnehmer reisen nach Thailand, wo sie gemeinsam in einer luxuriösen Villa wohnen und verschiedene Herausforderungen meistern. Neben den Spielen steht vor allem das Zusammenleben in der Gruppe im Mittelpunkt – und damit auch, wie die unterschiedlichen Persönlichkeiten miteinander klarkommen und Konflikte gelöst werden.
Das Ziel der Show bleibt unverändert: Wer sich gegen die anderen durchsetzt, kann am Ende eine Geldprämie von 50.000 Euro gewinnen.
Diese 12 Promis sind dabei
Schauspiel-Legende Claude-Oliver Rudolph
Reality-Ikone Gina-Lisa Lohfink
"Mutter der Nation" Silvia Wollny
Schauspieler Eric Stehfest
Schauspielerin Edith Stehfest
Reality-Star Martin Angelo
Schauspielerin Anouschka Renzi
Reality-Star Maurice Dziwak
Bodybuilding-Influencer Kevin Wolter
"DSDS"-Legende Menderes
Spielerfrau Dilara Kruse
Reality-Sternchen Franziska Temme
Diese Skandale gab es bereits
Die letzten Staffeln der Show sorgten regelmäßig für Schlagzeilen. Bereits die erste Ausgabe von "Promis unter Palmen" war von öffentlicher Kritik begleitet, insbesondere wegen Mobbing-Vorwürfen. Auch danach kam es zu weiteren Skandalen: 2021 wurde eine Folge wegen homophober Äußerungen eines Kandidaten nach der Ausstrahlung entfernt, weitere Episoden wurden kurzfristig geschnitten.
Nach dem plötzlichen Tod von Willi Herren, Teilnehmer der zweiten Staffel, entschied SAT. 1, die restlichen Episoden der Staffel nicht mehr zu senden und legte das Format auf Eis. Die Rückkehr für 2025 war dann von einem "überarbeiteten Konzept" begleitet, das angeblich für mehr Kontrolle sorgen soll – doch schon in Folge 1 folgten neue Skandale.
Die Reichweite und die Aufmerksamkeit für das Reality-Format blieben aber groß, sodass der Sender nun für 2026 bereits die nächste Staffel angekündigt hat. Die Folgen werden wie gewohnt auch auf Joyn kostenlos zu sehen sein.
