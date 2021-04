"Promis unter Palmen": Jetzt zeigt Elena Miras ihr wahres Gesicht

Elena packt aus

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, warum mittlerweile auch die zweite Folge von "Promis unter Palmen" nicht mehr online ist. "Das ist eine gute Frage", antwortet Elena. "Jedoch haben die zweite Folge schon mehrere Personen gesehen und ich bin sehr gespannt, ob da jetzt was verändert wird! Obwohl die zweite Folge das Gegenteil der ersten sein wird."

Ein weiterer Fan will wissen, welche anderen Teilnehmer Elena überhaupt nicht ausstehen kann. "Es gibt so viele, die ich nicht leiden kann", feuert sie. "Und ja, man wird es merken. Ich werde die Personen auch damit konfrontieren in der Sendung!" Auf falsche Spielchen hat die Ex-Freundin von Mike Heiter keine Lust. Sie zeigt ihren Mitstreitern lieber direkt, was sie von ihnen hält!

Wie traurig! Diese "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer sind bereits verstorben: