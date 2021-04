Promis unter Palmen: SAT.1 löscht homophobe Folge

Vielen Zuschauern gingen die Aufnahmen eindeutig zu weit! Zwar distanzierte sich SAT.1 kurz nach der Ausstrahlung von den Aussagen von Prinz Marcus, entschied sich aber wenig später, die Folge komplett aus allem Mediatheken zu löschen. "Prinz Marcus von Anhalt hat sich bei 'Promis unter Palmen' inakzeptabel homophob geäußert. Wir haben versucht, diese Aussagen im Umfeld und im Anschluss der Sendung einzuordnen. Aber wir müssen feststellen: Diese Einordnung war so nicht ausreichend", schreibt der Sender auf Instagram. "Deshalb haben wir uns entschieden, die Folge online von allen Plattformen zu entfernen. Prinz Marcus von Anhalt wird in Zukunft in keiner Show von SAT.1 mehr stattfinden."