Erst im Frühjahr hatten Joko & Klaas ihre Exklusivverträge um fünf Jahre verlängert – ein klares Zeichen dafür, dass ProSieben fest mit den beiden plant. Für den Sender sind die Entertainer echte Quotengaranten und bringen nicht nur mit Unterhaltungsshows, sondern auch mit gesellschaftspolitischen Aktionen wie ihren berühmten "15 Minuten" immer wieder Gesprächsstoff.