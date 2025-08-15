Bleiben Joko & Klaas trotz Übernahme?ProSieben-Chef spricht Klartext
Sorge um Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf! Ein Bericht über angebliche Ausstiegsklauseln sorgt für Wirbel – jetzt hat ProSieben reagiert.
Die Zukunft von Joko und Klaas ist endlich nicht mehr ungewiss.
© IMAGO / Future Image
Seit Jahren sind Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) die Aushängeschilder von ProSieben. Ob bei "Wer stiehlt mir die Show?" oder "Joko & Klaas gegen ProSieben" – ohne das Kult-Duo ist der Sender kaum vorstellbar. Doch zuletzt kursierten Gerüchte, die Fans ordentlich verunsicherten: Sollten die Italiener rund um die Berlusconi-Familie tatsächlich ProSiebenSat.1 übernehmen, könnten Joko & Klaas angeblich den Sender verlassen.
ProSieben stellt klar: Keine Exit-Klausel bei Joko & Klaas
Die Wirtschaftswoche hatte berichtet, dass es in den Verträgen der Entertainer Ausstiegsklauseln geben soll. Doch ProSieben hat nun deutlich widersprochen: "Es gibt keine Ausstiegsklausel in unseren Verträgen mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf," erklärte ein Sprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die Fans können also beruhigt sein: "Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich sicher sein: Joko und Klaas werden in den nächsten Jahren viele und vor allem herausragende Shows auf Joyn und ProSieben moderieren."
Auch die Managements der beiden bestätigten, dass man sich zu Vertragsinhalten grundsätzlich nicht äußere. Doch die Botschaft des Senders ist eindeutig: Joko & Klaas gehören zu ProSieben – und das soll auch so bleiben!
Die Fan-Lieblinge bleiben langfristig
Erst im Frühjahr hatten Joko & Klaas ihre Exklusivverträge um fünf Jahre verlängert – ein klares Zeichen dafür, dass ProSieben fest mit den beiden plant. Für den Sender sind die Entertainer echte Quotengaranten und bringen nicht nur mit Unterhaltungsshows, sondern auch mit gesellschaftspolitischen Aktionen wie ihren berühmten "15 Minuten" immer wieder Gesprächsstoff.
Hintergründe zur Übernahme
Im Raum steht derzeit, dass die Media for Europe (MFE)-Holding – also die Kinder des 2023 verstorbenen Ex-Premiers Silvio Berlusconi – bald die Kontrolle über ProSiebenSat.1 übernehmen könnte. Eine endgültige Entscheidung wird noch in diesem Monat erwartet. Politiker in Deutschland hatten bereits angemahnt, dass die journalistische Unabhängigkeit unbedingt gewahrt bleiben müsse.
Fans können aufatmen
Für die Zuschauerinnen bedeutet das aber vor allem eins: Joko & Klaas bleiben ihnen erhalten. Egal wie die Übernahme ausgeht – die Kult-Moderatoren bleiben das Herzstück von ProSieben.