Prozess gegen P. Diddy: So grausam soll der Rapper Cassie Ventura misshandelt haben

Es sind Aussagen, die unter die Haut gehen: Sängerin Cassie Ventura hat in New York vor Gericht detailliert geschildert, was sie in ihrer Beziehung mit Sean "Diddy" Combs durchleiden musste. Gewalt, Erniedrigung, Kontrollwahn – die Liste der Vorwürfe ist lang und schwerwiegend. Combs bestreitet die Anschuldigungen, doch die R'n'B-Sängerin gilt als Schlüsselfigur im Prozess.