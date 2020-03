In Quarantäne: Pietro Lombardi versorgt Oliver Pocher & Amira

Am Donnerstag verkündete Amira Pocher, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Zusammen mit und dem gemeinsamen Kind befindet sie sich nun in häuslicher Quarantäne. Somit ist das Paar auf die Hilfe andere Menschen angewiesen, wenn es um die Lebensmitteleinkäufe geht.

Pietro greift ihnen unter die Arme

Zum Glück ist auf Verlass! Der Sänger fuhr kurzerhand in den Supermarkt, um mehrere Kisten voller Essen und Hygieneprodukte für die beiden zu besorgen. „Olli, ich bin gleich da, der Einkauf ist am Start“, kündigt er in seiner -Story an. Dann stellt er die Einkäufe vor dem Haus des Paares ab. Über die Hilfe scheinen sich Oliver und Amira sehr zu freuen. „Hoffentlich hat er meine Rasierklingen mitgebracht! Man soll sich nicht gehen lassen in Quarantäne“, witzelt die dunkelhaarige Schönheit.

Amira wartet sehnsüchtig auf ihre Rasierklingen. Foto: Instagram/@oliverpocher

Zum Glück geht es Amira mittlerweile besser. In ihrer Instagram-Story verrät sie, dass ihre Schmerzen deutlich zurückgegangen sind. Puh! Bleibt zu hoffen, dass sie sich bald vollständig erholt!

