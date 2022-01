Queen Elizabeth: Drama um Prinz Harry! Er bricht ihr erneut das Herz!

Denn Prinz Harry (37), der mit seiner Frau Meghan (40) in die USA ausgewandert ist und mit seiner royalen Familie seither im Clinch liegt, stellte ihr die Kleine noch nicht vor. Und jetzt knüpft er eine irre Bedingung an ein Kennenlernen in Großbritannien! Er fordert, dass er bei einem Familienbesuch in der Heimat Polizeischutz bekommt – bezahlen will er den nicht selbst, das sollen gefälligst die Briten übernehmen. Unglaublich: Um dies einzufordern, hat er sogar seine Anwälte eingeschaltet.

Die Briten inklusive der Queen sind empört. Schließlich ist der Prinz samt Familie vor seinen royalen Pflichten nach Kalifornien geflüchtet, lebt dort als Privatmann in Saus und Braus. Und beschimpft aus der Ferne in TV-Interviews das Königshaus aufs Übelste. "Der Prinz hat bei seiner Geburt ein Sicherheitsrisiko für sein Leben geerbt. Er bleibt der Sechste in der Thronfolge, hat zwei Einsätze in Afghanistan absolviert und er erhielt mehrfache Morddrohungen", so sein Sprecher zum Ansinnen des Abtrünnigen.

Arme Elizabeth! Wird sie die kleine Lilibet niemals kennenlernen? Oder wird sie sich von Harry erpressen lassen und zähneknirschend in ihre Privatschatulle greifen, damit ihr Herzenswunsch in Erfüllung geht?