Queen Elizabeth: Es ist offiziell! Sie gibt die Krone an Sohn Charles weiter

Während in den letzten Wochen davon ausgegangen wurde, dass vor allem der Gesundheitszustand der Königin dafür verantwortlich ist, dass die Monarchin einen Teil ihrer Pflichten in die Hände von Charles und Enkel William legte, hat eine Royal-Expertin nun eine ganz andere Meinung zu den aktuellen Anlässen! So offenbart Diana Elsner jetzt gegenüber "Express", dass die Regentschaft der Königin "sich jeden Tag ein bisschen mehr ihrem Ende nähert" und sie deshalb schon jetzt ein Augenmerk darauf legt, ihren Sohn auf alles vorzubereiten. Laut Diana ist also ein baldiger Rücktritt der Königin nicht unwahrscheinlich. Was an den Gerüchten jedoch dran ist? Der Palast äußerte sich jedenfalls bis jetzt noch nicht dazu. Wir können also weiterhin gespannt sein!