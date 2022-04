Queen Elizabeth: Familiendrama an ihrem 96. Geburtstag

Das Wiedersehen war zum Greifen nah. Prinz Harry und Herzogin Meghan haben der Queen einen geheimen Besuch in Windsor abgestattet. Doch obwohl es die beste Gelegenheit seit langem war, kam es nicht zu einem Treffen mit seinem Bruder William. Eine Versöhnung ist damit wieder in weite Ferne gerückt...

Kate und William "waren nicht anwesend", als Harry und Meghan die Queen auf dem Weg in die Niederlande zu den Invictus Games 2022 besuchten, berichtet "Us Weekly". Es war das erste Mal, dass Harry und Meghan seit über zwei Jahren als Paar nach Großbritannien zurückkehrten. Die beiden leben in Kalifornien, wo sie Sohn Archie und Tochter Lilibet großziehen.

Beide seien sehr glücklich gewesen, die Königin zu treffen, so ein Insider. Der Ton sei "höflich und freundlich" gewesen, und sie hatten sogar ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk dabei.