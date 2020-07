Queen Elizabeth: Große Angst! Sie kann nicht mehr!

Mit einem Paukenschlag wurde bekannt gegeben, dass von Meghan und Harry am 11. August ihre Biografie "Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family" auf dem Markt erscheint. Wie es heißt, soll in dem Werk das Leben der beiden hinter den Palastmauern thematisiert werden und darüber berichtet werden, wie ihr Leben in der königlichen Familie wirklich war. Nicht nur für alle Royalisten ein absoluter Schock! Auch die Queen soll jetzt schon große Sorge wegen der Veröffentlichung haben...